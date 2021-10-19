Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9811 RUR   0.0239 GBR   2.3415 TRY   0.1817

Цена на нефть

18.10 $/bbl   WTI 82.44 0.16 Brent 84.33 -0.53

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.10.2021 21:26

Инвестиции в компании космической отрасли превысили $10 млрд в 2021г, побили рекорд

Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital.

При этом значительная часть в озвученном объеме приходится на космические компании, которые заключают сделки со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) и таким образом выходят на открытые рынки. Среди них можно упомянуть Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus и Redwire.

Наиболее крупными сделками с участием космических компаний в третьем квартале стали сделка по покупке американской ORBCOMM за $1,1 млрд и инвестрануд британской OneWeb на сумму $550 млн.

Поскольку ожидается, что в четвертом квартале будет закрыто еще больше сделок со SPAC, в докладе отмечается, что "средний объем инвестраундов и их количество могут также побить рекорды в конце следующего квартала".

Space Capital включил в свое исследование 1,654 тыс. компаний, которые в совокупности привлекли $231,2 млрд частных инвестиций с 2012 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ИНВЕСТИЦИИ, КОСМОС, КОМПАНИИ


Похожие новости


Инвестиции в медико-биологические исследования в мире преодолели рекордные $100 млрд PwC инвестирует $12 млрд в расширение персонала, планирует нанять 100 тыс. новых сотрудников Объем прямых иностранных инвестиций в мире в 2020г упал до минимума за 15 лет - ОЭСР Прямые иностранные инвестиции в мире упали на 16% в 2017 году - ООН

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]