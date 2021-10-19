Инвестиции в компании космической отрасли превысили $10 млрд в 2021г, побили рекорд

Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital.
При этом значительная часть в озвученном объеме приходится на космические компании, которые заключают сделки со специализированными компаниями по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) и таким образом выходят на открытые рынки. Среди них можно упомянуть Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus и Redwire.
Наиболее крупными сделками с участием космических компаний в третьем квартале стали сделка по покупке американской ORBCOMM за $1,1 млрд и инвестрануд британской OneWeb на сумму $550 млн.
Поскольку ожидается, что в четвертом квартале будет закрыто еще больше сделок со SPAC, в докладе отмечается, что "средний объем инвестраундов и их количество могут также побить рекорды в конце следующего квартала".
Space Capital включил в свое исследование 1,654 тыс. компаний, которые в совокупности привлекли $231,2 млрд частных инвестиций с 2012 года.
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