До 42 тыс случаев коронавируса выявляют в Москве за неделю - Собянин

Число выявляемых случаев коронавируса в Москве по сравнению с августом выросло в 4 раза - до 42 тыс. в неделю, растет также число госпитализаций и больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник.
"В сентябре Москва вступила в новый период роста заболеваемости COVID-19. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев инфекции выросло в 4 раза - до 42 тыс. случаев в неделю", - написал Собянин.
Он добавил, что "с каждым днем растет и количество людей, госпитализированных в стационары с тяжелой формой заболевания". "Если в конце лета мы госпитализировали 400-500 человек в день, то в последнее время - 1200-1500 человек ежедневно. В 2 раза выросло и число пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии", - написал Собянин.
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