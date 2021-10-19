Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики

Греция, Кипр и Египет во вторник на встрече в Афинах достигли соглашения о расширении сотрудничества в сфере энергетики, а также обратились к Турции с призывом воздержаться от односторонних провокационных действий, нарушающих международное право.
По данным агентства ЭФЭ, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, президенты Кипра и Египта Никос Анастасиадис и Абдельфаттах ас-Сиси подписали меморандум о связи электросистем трех стран.
"Энергетика создает мост между Египтом и Европой. В то время как мы намерены расширять источники получения энергии, Египет мог бы снабжать нас электричеством, получаемым от энергии солнца", - сообщил греческим журналистам глава правительства Греции.
Президент Египта также обратил внимание на важность связи электросистем страны и Европы и указал на необходимость создания газопровода между месторождением Venus, находящимся в исключительной экономической зоне Кипра, с заводами по сжижению газа в Египте.
Лидеры трех стран подвергли критике Турцию "за ведение сейсмических исследований и незаконное бурение в исключительной экономической зоне Кипра", а также в связи "с продолжающимися нарушениями воздушного пространства и акватории Греции".
Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере
Глава Минобороны Азербайджана посетил новую оперативную воинскую часть "Коммандос"
Ледники на горах в Африке могут исчезнуть к 2040 году - доклад
Власти Франции считают, что пока рано говорить о пятой волне COVID-19
До 42 тыс случаев коронавируса выявляют в Москве за неделю - Собянин
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
Иран продолжит помогать Сирии в борьбе с терроризмом - начальник Генштаба
США перебросили на Балканы авиационную группировку истребителей F-15
Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и на Украине, считают в НАТО
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».
NEQSOL Holding прокомментировал намерение купить акции крупнейшего производителя цемента в Украине
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии