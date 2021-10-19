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ТЭК 19.10.2021 22:05

Лидеры Греции, Кипра и Египта договорились о расширении сотрудничества в сфере энергетики

Греция, Кипр и Египет во вторник на встрече в Афинах достигли соглашения о расширении сотрудничества в сфере энергетики, а также обратились к Турции с призывом воздержаться от односторонних провокационных действий, нарушающих международное право.

По данным агентства ЭФЭ, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, президенты Кипра и Египта Никос Анастасиадис и Абдельфаттах ас-Сиси подписали меморандум о связи электросистем трех стран.

"Энергетика создает мост между Египтом и Европой. В то время как мы намерены расширять источники получения энергии, Египет мог бы снабжать нас электричеством, получаемым от энергии солнца", - сообщил греческим журналистам глава правительства Греции.

Президент Египта также обратил внимание на важность связи электросистем страны и Европы и указал на необходимость создания газопровода между месторождением Venus, находящимся в исключительной экономической зоне Кипра, с заводами по сжижению газа в Египте.

Лидеры трех стран подвергли критике Турцию "за ведение сейсмических исследований и незаконное бурение в исключительной экономической зоне Кипра", а также в связи "с продолжающимися нарушениями воздушного пространства и акватории Греции".

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КИПР, ЕГИПЕТ, ЭНЕРГЕТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]