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Дальнее зарубежье 19.10.2021 23:02

На острове Пальма не прекращается извержение вулкана, разрушены 2 тыс. домохозяйств

На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже месяц продолжается извержение вулкана, сопровождающееся землетрясениями, сообщает во вторник западная пресса.

На сегодняшний день погибших нет, но разрушено около 2 тыс. домохозяйств, информируют СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

Отмечается, что проведена эвакуация около 7 тыс. жителей из 85-тысячного населения острова.

Это третье за столетие извержение вулкана на острове в Атлантическом океане, предыдущее произошло в 1971 году.

Несколькими днями ранее на острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 19 сентября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]