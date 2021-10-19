На острове Пальма не прекращается извержение вулкана, разрушены 2 тыс. домохозяйств

На испанском острове Пальма, входящим в состав Канарских островов, уже месяц продолжается извержение вулкана, сопровождающееся землетрясениями, сообщает во вторник западная пресса.
На сегодняшний день погибших нет, но разрушено около 2 тыс. домохозяйств, информируют СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.
Отмечается, что проведена эвакуация около 7 тыс. жителей из 85-тысячного населения острова.
Это третье за столетие извержение вулкана на острове в Атлантическом океане, предыдущее произошло в 1971 году.
Несколькими днями ранее на острове Пальма зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5, оно стало сильнейшим с начала извержения вулкана 19 сентября.
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