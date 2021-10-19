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Транспорт и связь 19.10.2021 20:52

SpaceX планирует 31 октября запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Американская компания SpaceX собирается 31 октября вывести на орбиту очередную партию интернет-спутника Starlink, следует из данных специализированного сайта Spaceflight Now.

Ранее запуск планировалось провести 17 октября, но он перенесен по неизвестным причинам.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместо космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это будет уже 32-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1789 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]