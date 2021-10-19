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ТЭК 19.10.2021 20:13

Минфин США обещает работать над привлечением "Газпрома" к ответственности за попытки обойти санкции

Власти США готовы вместе с сенатом работать над тем, чтобы "Газпром" понес ответственность за действия, нарушающие американские санкции, заявил во вторник замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Мы готовы работать с сенатом и с этим комитетом над тем, чтобы "Газпром" нес ответственность за действия, которые нарушают наши санкции", - сказал он, выступая в банковском комитете сената. Адейемо не уточнил, о каких именно действиях, по его мнению, идет речь.

При этом он ушел от ответа на вопросы сенатора-республиканца Пэтрика Туми, который хотел узнать, почему администрация США не вводит ограничительные меры против компании-оператора "Северного потока" - Nord Stream 2 AG.

Администрация Байдена ранее ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]