Власти США готовы вместе с сенатом работать над тем, чтобы "Газпром" понес ответственность за действия, нарушающие американские санкции, заявил во вторник замминистра финансов США Уолли Адейемо.
"Мы готовы работать с сенатом и с этим комитетом над тем, чтобы "Газпром" нес ответственность за действия, которые нарушают наши санкции", - сказал он, выступая в банковском комитете сената. Адейемо не уточнил, о каких именно действиях, по его мнению, идет речь.
При этом он ушел от ответа на вопросы сенатора-республиканца Пэтрика Туми, который хотел узнать, почему администрация США не вводит ограничительные меры против компании-оператора "Северного потока" - Nord Stream 2 AG.
Администрация Байдена ранее ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.
Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.
Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере
Глава Минобороны Азербайджана посетил новую оперативную воинскую часть "Коммандос"
До 42 тыс случаев коронавируса выявляют в Москве за неделю - Собянин
Банки конкурируют за участие в постпандемийной финпрограмме УЕФА на 7 млрд евро
Темп прироста в РФ новых случаев коронавируса за неделю составил 12%, выше прошлогодних показателей - глава Минздрава
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
Зеленский и глава Пентагона обсудили углубление взаимодействия в сфере безопасности и обороны
Сенаторы упрекнули администрацию Байдена в уклонении от обязательных санкций, в том числе против России
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».
NEQSOL Holding прокомментировал намерение купить акции крупнейшего производителя цемента в Украине
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии