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СНГ 19.10.2021 20:43

Замгенпрокурора Молдовы помещен под арест

Отстраненного от должности заместителя генпрокурора МолдовыРуслана Попова взяли под арест. Такое решение приняла во вторник вечером Апелляционная палата Кишинева по запросу прокуроров.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Попова Игорь Хлопецкий, судебная инстанция частично удовлетворила запрос прокуроров, которые требовали 30 суток ареста. На прошлой неделе суд первой инстанции решил, что Попов будет находиться под домашним арестом. Прокуроры оспорили это решение, в результате чего Апелляционная палата частично удовлетворила запрос - Попова поместили под арест на 20 суток в изолятор Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК).

Как сообщалось, генеральный прокурор МолдовыАлександр Стояногло был задержан 6 сентября. В тот же день он был отстранен от должности Высшим советом прокуроров на основании обвинений по пяти статьям Уголовного кодекса: злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, пассивная коррупция, дача ложных показаний, содействие организованной преступной группе.

После отстранения генпрокурора от должности были отстранены и все его заместители. Двое из них сразу же заявили об отставке, а на Попова Антикоррупционная прокуратура завела уголовное дело. Его обвиняют в незаконном обогащении. Адвокаты отстраненного заместителя генпрокурора назвали его задержание "политической расправой".

В прошлом году портал Anticoruptie.md опубликовал расследование, согласно которому в 2015 году отец прокурора Попова Александр Попов стал по документам владельцем сада площадью более 100 га. Журналисты издания побывали в селе, и местные жители рассказали им, что с 2014 года Руслан Попов начал скупать участки земли у местных властей и жителей. Родители прокурора, на которых оформлена собственность, - пенсионеры. В 2018 году в хозяйстве родителей Попова началось строительство холодильной камеры площадью 2 тыс. кв м. На территории хозяйства расположен и артезианский колодец.

Национальный орган неподкупности провел расследование, и прокурора отстранили от должности по подозрению в том, что он не указал реальные данные о собственности и доходах. Однако позже дело замяли.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]