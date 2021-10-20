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Финансы 20.10.2021 02:12

Неграмотное применение Вашингтоном санкций подтолкнут страны к поиску альтернативы доллару - замглавы американского Минфина

США в случае неграмотного использования такого инструмента давления на другие страны, как санкции, будут де-факто подталкивать их к тому, чтобы искать альтернативы доллару при транзакциях, заявил во вторник замминистра финансов США Уолли Адейемо.

"Ясно, что если мы не будем использовать санкции грамотно, это приведет к тому, что не только наши соперники, но и некоторые другие страны будут искать альтернативу доллару для совершения сделок", - заявил он на слушаниях в банковском комитете американского сената. Он отвечал на вопрос сенатора о том, что США предпринимают, чтобы такие страны, как Россия и Китай, не пытались, опасаясь американских санкций, найти удобную альтернативу доллару.

Адейемо подчеркнул, что Вашингтон должен работать над тем, чтобы по возможности вводить санкции не в одностороннем порядке, а вместе с партнерами. "Ведь обойти использование доллара - сложно. Но еще сложнее - обойти не только доллары, но и евро, фунты, иены", - пояснил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]