Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

Медики советуют отправить в больницу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку в Руставской тюрьме.
"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил во вторник журналистам один из врачей специально созданной группы медиков Зураб Пагава.
"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", - пояснил Пагава, который вместе с пятью другими врачами во вторник провел осмотр Саакашвили.
Решение о переводе Саакашвили из Руставской тюрьмы в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также парламентарии.
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