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Регион 19.10.2021 22:33

Глава МИД Грузии заявляет, что не обсуждал тему Саакашвили с западными коллегами

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани утверждает, что ни на одной из официальных встреч с представителями Евросоюза, США или НАТО не затрагивался вопрос ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"После того, как был задержан бывший президент, и он отбывает срок наказания в пенитенциарной системе Грузии, у меня было много встреч с европейскими коллегами... Также я присутствовал на встрече премьер-министра Грузии с министром обороны США и сегодня встречался со спецпредставителем генсека НАТО, и нигде мы не говорили о бывшем президенте. Эта тема не обсуждалась", - заявил Залкалиани журналистам во вторник.

Министр отметил, что на государственном уровне подобный вопрос не ставился и нигде не ставилась под сомнение дальнейшая европейская и евроатлантическая интеграция Грузии.

"Все хорошо осознают, что Грузия является суверенной страной, у которой есть свои институты и все уважают наши институты. Михаилу Саакашвили судом вынесен приговор, он является обвиняемым и осужденным по конкретным криминальным делам и отбывает срок наказания в соответствии с вынесенным грузинским правосудием, грузинским судом приговором", - заявил Залкалиани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]