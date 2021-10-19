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Дальнее зарубежье 19.10.2021 23:59

Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Молдове и на Украине, считают в НАТО

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина считает, что Россия своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе.

"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности России. В этом регионе Россия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности, как в Грузии, так и в других странах региона, к примеру, в Украине и Республике Молдова", - сказал после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани Коломина, которого цитирует грузинский МИД.

Ранее во вторник Коломина обвинил Россию в неуважении к соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Он заявил об этом журналистам после того, как посетил границу с Южной Осетией и ознакомился на месте с текущей ситуацией.

Коломина находится в Грузии с двухдневным визитом. Он сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года. Это его первый визит в Грузию. Ранее во вторник Коломина сообщил журналистам, что из Тбилиси отправится с визитом в Армению.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]