Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ

Азербайджан при посредничестве России во вторник передал Армении пятерых военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
Они доставлены в Ереван на самолете ВКС России, говорится в сообщении.
По данным министерства, переговоры по передаче военных вели замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.
"Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - добавили в Минобороны.
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