Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ

Азербайджан при посредничестве России во вторник передал Армении пятерых военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Они доставлены в Ереван на самолете ВКС России, говорится в сообщении.

По данным министерства, переговоры по передаче военных вели замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

"Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта", - добавили в Минобороны.