Сенаторы упрекнули администрацию Байдена в уклонении от обязательных санкций, в том числе против России

Сенаторы США во вторник подвергли критике администрацию президента США Джо Байдена за несоблюдение законодательства об обязательных санкциях, в частности, в отношении проекта "Северный поток 2", сообщает агентство Bloomberg.

Так, республиканец Пэт Туми на слушаниях в банковском комитете американского сената заявил, что администрация Байдена "систематически не соблюдала законы об обязательных санкциях" против газопровода "Северный поток 2".

"Проектный менеджер трубопровода использует находящиеся под санкциями российские структуры, чтобы строить и финансировать "Северный поток 2", это значит, что его ключевая роль основывалась на широкой кампании по отводу от санкций", - подчеркнул Туми.

Агентство отмечает, что, согласно мнению многих законодателей, газопровод будет способствовать увеличению роли России в контроле над энергетическим рынком Европы.

Туми добавил, что схожая ситуация складывается и с игнорированием санкций в отношении китайских закупок иранской нефти.

Председатель комитета сената США демократ Боб Менендес в свою очередь заявил, что обязательные санкции "регулярно обходила предыдущая администрация, а в некоторых случаях и нынешняя". Менендес при этом указал на то, что Белый дом не ввел санкции в отношении Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Администрация Байдена ранее в этом году ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших "Северный поток 2", но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Вашингтона с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект. В связи с этим США оставили в силе отвод от санкций в отношении этой компании.

Республиканцы, равно как и многие демократы в США, обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".