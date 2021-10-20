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Дальнее зарубежье 20.10.2021 00:14

США перебросили на Балканы авиационную группировку истребителей F-15

Группа американских истребителей F-15 Strike Eagle во вторник прибыла на авиабазу Борча в Румынии для участия в проводимых Соединенными Штатами многонациональных учений Castle Forge в регионе Черного моря, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.

Накануне группа из пяти истребителей F-15 также прибыла на авиабазу Граф Игнатьево в Болгарии, отметили в командовании.

"Это передовое развертывание будет способствовать главной цели учений Castle Forge - созданию атмосферы партнерства и подтверждению приверженности США союзникам по НАТО в регионе Черного моря. Истребители (F-15) Strike Eagle будут тренироваться вместе с коллегами из ВВС Румынии и Болгарии в течение следующих нескольких дней", - говорится в сообщении.

Группа истребителей ВВС США F-15 на прошлой неделе находилась в Греции на авиабазе Лариса, куда она была переброшена с континентальной части Соединенных Штатов. Там американские боевые самолеты в ходе серии полетов отработали взаимодействие с истребителями F-16 ВВС Греции. Часть американских истребителей остается в Греции для продолжения совместных учений.

"Возможность работать плечом к плечу с нашими болгарскими и румынскими союзниками демонстрирует наши непоколебимые партнерские отношения и способность обеспечить непревзойденную авиационную мощь в этом ключевом регионе", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]