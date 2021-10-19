Делегация афганских талибов отправилась на встречу "московского формата" по урегулированию ситуации в Афганистане, сообщает во вторник телеканал Tolo News со ссылкой на представителя талибов Инамуллу Самангани.

"Делегация направилась в Россию для того, чтобы прояснить позицию Афганистана", - приводит Tolo его слова.

Телеканал отмечает, что делегацию возглавляет второй заместитель премьер-министра Афганистана Салам Ханафи. В состав делегации также вошли и.о. главы МИД Амир Хан Муттаки, и.о. министра экономики, торговли и промышленности, а также градоначальник Кабула.

Ранее сообщалось, что участники делегации движения "Талибан" на встрече "московского формата" намерены уделить внимание налаживанию экономических и дипломатических отношений с рядом стран.Так, представитель движения сообщил, что "помимо основных переговоров запланированы и двусторонние встречи с делегациями стран-участниц, на них будет обсуждаться вопрос о признании Исламского эмирата Афганистан".

По его словам, в Москве задачей талибов, пришедших в августе к власти в Афганистане, будет "начало нового этапа в международных отношениях".

Со своей стороны, представитель сформированной "Талибаном" комиссии по культурным вопросам Джава Саргар заявил, что в Москве "представители Исламского эмирата сформулируют идеи, чтобы развеять опасения мирового сообщества в тех вопросах, которые представляют взаимный интерес".

"Ожидаем, что результат переговоров будет положительным и что проблемы можно будет решить путем диалога", - добавил он.

Встреча московского формата по Афганистану пройдет в Москве 20 октября. Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, накануне встречи, 19 октября, состоится встреча "расширенной тройки" по Афганистану - США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".