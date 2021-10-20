Иран продолжит помогать Сирии в борьбе с терроризмом - начальник Генштаба

В Иране ожидают, что Идлиб перейдет под контроль правительства Сирии, иранские советники помогут сирийским военным взять провинцию под контроль, сообщил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.
"Иран и Россия уважают территориальную целостность Сирии, недавнее голосование в Иране еще раз показало единство по этому вопросу. Мы будем продолжать помощь Сирии и на вчерашних переговорах с моим коллегой генералом Герасимовым мы обменялись мнениями по этому вопросу", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о ситуации в сирийской провинции Идлиб.
"Благодаря нашему взаимодействию 80% территории Сирии освобождено от террористов, провинция Идлиб, к сожалению, не в их числе. Такая ситуация во многом на совести известной соседней страны, но вечно так продолжаться не может... По мере усиления сирийской армии и прекращению помощи террористам со стороны некоторых стран, думаю нас ожидают положительные события. И как в прошлом российская авиация в небе и наши военные консультанты на земле помогут сирийской армии", - добавил он.
4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены усилением угрозы со стороны террористов в Идлибе, которые пытаются атаковать российский военный контингент.
"Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренности между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хаят Тахрир аш-Шам", в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться. И с конечной целью подавить эти террористические группировки", - подчеркнул Лавров.
30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе переговоров лидеров России и Турции была подчеркнута необходимость вытеснения террористов из Идлиба.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе.
В соответствии с сочинским меморандумом Турция создала в Идлибе 12 наблюдательных постов. Часть из них, как заявляли в Анкаре, подвергалась обстрелам сирийских правительственных сил.
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