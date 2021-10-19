Иран не исключает создания военного блока с Россией в будущем

В Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем, сообщил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.
"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа" - сказал Багери в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о перспективах создания совместного военного блока России и Ирана.
Он также сообщил, что Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом. Аналогичное соглашение сроком на 25 лет было заключено с Китаем, добавил Багери.
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