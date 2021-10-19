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Регион 19.10.2021 23:37

Иран не исключает создания военного блока с Россией в будущем

В Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем, сообщил начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери.

"Конечно, мы будем развивать военное сотрудничество, и в будущем мы, возможно, к этому придем, но пока наши отношения еще не достигли такого этапа" - сказал Багери в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о перспективах создания совместного военного блока России и Ирана.

Он также сообщил, что Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом. Аналогичное соглашение сроком на 25 лет было заключено с Китаем, добавил Багери.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, БЛОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]