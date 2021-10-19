Facebook выплатит около $14 млн по иску Минюста США

Компания Facebook заплатит в казну США штраф в размере $4,75 млн в соответствии с иском министерства юстиции о дискриминационной политике найма работников компанией, а также до $9,5 млн пострадавшим, сообщил во вторник Минюст США.
"В соответствии с решением министерства юстиции Facebook выплатит США гражданский штраф в размере $4,75 млн и до $9,5 млн пострадавшим от предполагаемой дискриминации со стороны Facebook. Кроме того, компания начнет обучать сотрудников требованиям по противодействию дискриминации в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве", - говорится в сообщении, распространенном на сайте Минюста.
Как отметили в ведомстве, штраф, выписанный Facebook, является самым крупным за всю 35-летнюю историю положения о запрещении дискриминации по Закону об иммиграции и гражданстве.
В Минюсте напоминают, что в декабре 2020 года ведомство подало иск в отношении Facebook, утверждая, что процесс приема на работу в компанию "дискриминировал сотрудников из-за их гражданства или иммиграционного статуса в нарушение антидискриминационного положения Закона об иммиграции и гражданстве".
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