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Дальнее зарубежье 20.10.2021 09:16

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B выполнили полеты в районе Черного моря

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полеты в районе Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

"Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещенной в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Черного моря вместе с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задания бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полетов.

"Наши силы размещены (на европейском театре военных действий) для реагирования на любую угрозу, в любом месте, в любое время", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

По данным американских военных, бомбардировщики в ходе выполнения задания в регионе взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.

США в октябре перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Они уже совершили полеты в воздушном пространстве Литвы вблизи российских границ.

Экипажи самолетов отработали взаимодействие с американскими и литовскими авианаводчиками, которые передавали им данные об имитируемых наземных целях для нанесения воздушных ударов. По имеющимся данным, учебная операции проводилась в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде вблизи границы Калининградской области.

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Тэги: США, ВВС, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЧЕРНОМОРЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]