Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B выполнили полеты в районе Черного моря

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, вылетевших с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, совершили полеты в районе Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе и Африке.

"Два B-1B Lancer из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, размещенной в настоящее время на авиабазе Фэрфорд, выполнили противокорабельную миссию в регионе Черного моря вместе с европейскими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задания бомбардировщики дозаправлялись в воздухе от американских и турецких самолетов-заправщиков KC-135 для увеличения продолжительности полетов.

"Наши силы размещены (на европейском театре военных действий) для реагирования на любую угрозу, в любом месте, в любое время", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

По данным американских военных, бомбардировщики в ходе выполнения задания в регионе взаимодействовали с румынскими, польскими и канадскими истребителями, которые задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Румынии.

США в октябре перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer.

Они уже совершили полеты в воздушном пространстве Литвы вблизи российских границ.

Экипажи самолетов отработали взаимодействие с американскими и литовскими авианаводчиками, которые передавали им данные об имитируемых наземных целях для нанесения воздушных ударов. По имеющимся данным, учебная операции проводилась в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде вблизи границы Калининградской области.