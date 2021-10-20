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Дальнее зарубежье 20.10.2021 09:30

КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету с подлодки

Северная Корея подтвердила, что днём ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа, сообщает агентство "Ренхап".

"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - пишет "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

Днём ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечает "Ренхап".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]