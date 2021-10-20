КНДР подтвердила, что испытала баллистическую ракету с подлодки

Северная Корея подтвердила, что днём ранее провела с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа, сообщает агентство "Ренхап".
"Новая предназначенная для подлодок баллистическая ракета позволит нам продвинуться дальше в сфере оборонных технологий. Наш флот получит дополнительные возможности для действий под водой", - пишет "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.
Днём ранее о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.
Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведённым Пхеньяном за текущий год, отмечает "Ренхап".
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