Казахстан на предстоящем заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит позицию по дальнейшему увеличению добычи нефти - глава Минэнерго

Казахстан на предстоящем заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит позицию по дальнейшему увеличению добычи нефти, сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.
"Сейчас позиция нашего ведомства (по возможному увеличению добычи нефти - ИФ-К), она, в принципе, отвечает позициям многих государств. С учетом того, что мы имеем уже неплохой рост цены на нефть, с учетом того, что по основным прогнозам уже баланс на рынке достаточно неплохой наступил, необходимо уже добычу повышать. Мы придерживаемся такой же позиции", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" в среду.
На вопрос, будет ли Казахстан придерживаться этой позиции на предстоящем 4 ноября заседании ОПЕК+, он дал утвердительный ответ.
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