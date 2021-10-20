Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9811 RUR   0.0239 GBR   2.3415 TRY   0.1817

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 20.10.2021 08:50

Казахстан на предстоящем заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит позицию по дальнейшему увеличению добычи нефти - глава Минэнерго

Казахстан на предстоящем заседании ОПЕК+ в ноябре поддержит позицию по дальнейшему увеличению добычи нефти, сообщил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

"Сейчас позиция нашего ведомства (по возможному увеличению добычи нефти - ИФ-К), она, в принципе, отвечает позициям многих государств. С учетом того, что мы имеем уже неплохой рост цены на нефть, с учетом того, что по основным прогнозам уже баланс на рынке достаточно неплохой наступил, необходимо уже добычу повышать. Мы придерживаемся такой же позиции", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" в среду.

На вопрос, будет ли Казахстан придерживаться этой позиции на предстоящем 4 ноября заседании ОПЕК+, он дал утвердительный ответ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, УВЕЛИЧЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Квота Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн баррелей в сутки Казахстан поменяет план по добыче нефти на 2021г из-за новых обязательств по ОПЕК+

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]