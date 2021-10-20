Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 241,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 241 млн 553 тыс. 899, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 912 тыс. 909 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 132 тыс. 148 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 728 тыс. 192.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 94 тыс. 373. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 452 тыс. 454 человек.
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 664 тыс. 879 заболевших, из них умерли 603 тыс. 855 человек.
За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 673 млн 559 тыс. 277 доз вакцины против коронавируса.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 632,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 245 человек, в Индии - 324, Бразилии - 2 тыс. 815.
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