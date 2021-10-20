Манат подорожал к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 октября ЦБА установил на уровне 1,9803 манат/1EUR (19 октября - 1,9811 маната/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 октября установил на уровне 0,0240 маната/1RUB (19 октября - 0,0239 маната/1RUB).

Б.Рустамбеков