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19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

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ТЭК 20.10.2021 09:34

Цены на нефть снижаются в преддверии данных о запасах в США, Brent - $84,63 за баррель

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду после достижения многолетних максимумов накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:09 в среду составляет $84,63 за баррель, что на $0,45 (0,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,75 (0,89%) - до $85,08 за баррель, максимума с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,59 за баррель, что на $0,37 (0,45%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,52 (0,6%) - до $82,96 за баррель. В определенный момент торгов во вторник цена WTI достигла максимума за семь лет.

Ралли цен на нефть продолжается в течение двух месяцев на фоне дисбаланса предложения и спроса. Рост цен на уголь и природный газ в Азии вынудил производителей электроэнергии перейти на нефть в качестве альтернативы, пишет Trading Economics.

Трейдеры в среду ждут публикации данных министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что рост резервов нефти в стране на прошлой неделе составил 2 млн баррелей, тогда как запасы бензина снизились на 2,2 млн, дистиллятов - на 2,4 млн.

Ведомство опубликует еженедельный доклад в 18:30.

Данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 октября.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]