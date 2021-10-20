В Пекине после прибытия олимпийского огня пообещали провести простые, безопасные и отличные Игры

Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун, выступая на церемонии передачи олимпийского огня, пообещал провести "простые, безопасные и отличные Игры", сообщает в среду агентство Associated Press.
"Мы уделим в первую очередь внимание общественному здоровью и безопасности, мы составляем эстафету олимпийского огня в соответствии с требованиями по контролю и профилактике пандемии", - отметил Чжан Цзяньдун.
Он добавил, что Китай и МОК совместно разработали эстафету с сокращенными маршрутами и числом вовлеченного персонала.
Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром. На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци.
Ранее активисты призвали МОК отложить проведение Олимпиады-2022 в Китае, чтобы таким образом выразить протест против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга. В Пекине неоднократно заявляли, что подобные обвинения в нарушениях прав граждан лишены оснований.
Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.
Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для очистки мин – Байрамов
Азербайджан при посредничестве России передал Армении пятерых военных - Минобороны РФ
Азербайджан и Хорватия обсудили перспективы расширения сотрудничества в экономической сфере
Азербайджан в январе-сентябре увеличил поставки электроэнергии в Грузию на 12%
Литва и Польша соединили свои газопроводы
Рост производства и потребления электроэнергии в Азербайджане в 2021г составит почти 5%
Более 100 человек погибли в Индии и Непале после оползней и наводнений
Около 13 человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса
Рогозин назвал великолепным качество отснятых на МКС материалов фильма "Вызов"
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Зардабского района направит свыше 1,1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
Yelo Bank провел акцию «Сдай кровь, подари жизнь».
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии