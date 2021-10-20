В Пекине после прибытия олимпийского огня пообещали провести простые, безопасные и отличные Игры

Заместитель мэра Пекина Чжан Цзяньдун, выступая на церемонии передачи олимпийского огня, пообещал провести "простые, безопасные и отличные Игры", сообщает в среду агентство Associated Press.

"Мы уделим в первую очередь внимание общественному здоровью и безопасности, мы составляем эстафету олимпийского огня в соответствии с требованиями по контролю и профилактике пандемии", - отметил Чжан Цзяньдун.

Он добавил, что Китай и МОК совместно разработали эстафету с сокращенными маршрутами и числом вовлеченного персонала.

Олимпийский огонь прибыл в Пекин в среду утром. На торжественной церемонии в аэропорту города факел был передан президенту оргкомитета "Пекин-2022" Цай Ци.

Ранее активисты призвали МОК отложить проведение Олимпиады-2022 в Китае, чтобы таким образом выразить протест против действий Пекина в отношении уйгуров и жителей Тибета и Гонконга. В Пекине неоднократно заявляли, что подобные обвинения в нарушениях прав граждан лишены оснований.

Олимпийские игры 2022 года запланированы в Пекине с 4 по 20 февраля следующего года. Столица Китая станет первым городом в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.