В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случав заражения COVID-19 за сутки

В Чехии выявили 3246 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, в последний раз более 3 тыс. заражений за 24 часа в стране выявляли в апреле, сообщает чешская международная радиостанция "Прага".

Рекордное количество заражений было зафиксировано в Чехии и днем ранее, во вторник, - свыше 2,5 тыс. Еще неделю назад количество случаев было почти в два раза меньше и едва превышало 1 тыс.

Также резко выросло число госпитализированных пациентов. На данный момент 620 пациентов с COVID-19 в Чехии находятся в больнице, и 102 пациента находятся в реанимации.

Кроме того, за последнюю неделю 54 зараженных коронавирусом пациента скончались, это больше, чем за весь сентябрь в Чехии.

Чешское правительство должно обсудить рост числа случаев заражения и возможные меры на встрече в среду.

За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 30,5 тыс. смертей от заболевания.