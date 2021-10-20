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Дальнее зарубежье 20.10.2021 13:22

В Чехии впервые с апреля выявили более 3 тыс. случав заражения COVID-19 за сутки

В Чехии выявили 3246 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, в последний раз более 3 тыс. заражений за 24 часа в стране выявляли в апреле, сообщает чешская международная радиостанция "Прага".

Рекордное количество заражений было зафиксировано в Чехии и днем ранее, во вторник, - свыше 2,5 тыс. Еще неделю назад количество случаев было почти в два раза меньше и едва превышало 1 тыс.

Также резко выросло число госпитализированных пациентов. На данный момент 620 пациентов с COVID-19 в Чехии находятся в больнице, и 102 пациента находятся в реанимации.

Кроме того, за последнюю неделю 54 зараженных коронавирусом пациента скончались, это больше, чем за весь сентябрь в Чехии.

Чешское правительство должно обсудить рост числа случаев заражения и возможные меры на встрече в среду.

За весь период пандемии в Чехии было выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 30,5 тыс. смертей от заболевания.

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Тэги: ЧЕХИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]