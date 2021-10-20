США перебросили на остров Диего-Гарсия в Индийском океане группу стратегических бомбардировщиков

Оперативная группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на базу на острове Диего-Гарсия, который является частью британской территории в Индийском океане, сообщили ВВС США.
"Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer и около 200 человек летного состава из 28-го бомбардировочного крыла с авиабазы Элсуорт, штат Южная Дакота, недавно прибыли на базу на Диего-Гарсии для выполнения бомбардировочных миссий в интересах командования ВВС на Тихом океане", - говорится в сообщении. Там будут проведены полеты в различных географических районах для выполнения задач боевого командования и учебных целей.
"Миссии оперативной группы бомбардировщиков в поддержку оперативных и стратегических задач Индо-Тихоокеанского командования чрезвычайно важны для экипажей наших летчиков из-за возможности взаимодействия с несколькими странами, - сказал начальник операций 37-й бомбардировочной эскадрильи подполковник Росс Хоббс. - Глобальные операции B-1B не только обеспечивают стратегическое сдерживание противников нашей страны, но также являются сильной и ощутимой гарантией поддержки нашим союзникам".
B-1B несет самую большую обычную полезную нагрузку управляемого и неуправляемого оружия в ВВС США.
ВВС США 6-7 октября перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Фэрфорд в Великобритании для выполнения задач на европейском театре военных действий. Бомбардировщики уже выполнили несколько миссий, в частности, совершили полеты вблизи границ России в районе Балтики и Черного моря.
По сообщению национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, накануне два российских истребителя вылетали на сопровождение пары бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над Черным морем. "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135, и сопроводили их над акваторией Черного моря. После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования", - заявили в НЦУО.
Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух поднимались два истребителя Су-30 морской авиации и ПВО Черноморского флота.
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