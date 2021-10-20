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Регион 20.10.2021 13:26

В Грузии задержан еще один гражданин, помогавший Саакашвили пересечь границу

Сотрудники МВД Грузии в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили задержали еще одного гражданина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

"На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы Михаилом Саакашвили задержан Г.Ц. 1989 года рождения", - сообщает ведомство.

Ранее МВД сообщало о задержании троих граждан Грузии за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МВД, ЗАДЕРЖАНИЕ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]