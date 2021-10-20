В Грузии задержан еще один гражданин, помогавший Саакашвили пересечь границу

Сотрудники МВД Грузии в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили задержали еще одного гражданина, говорится в сообщении пресс-службы МВД.
"На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы Михаилом Саакашвили задержан Г.Ц. 1989 года рождения", - сообщает ведомство.
Ранее МВД сообщало о задержании троих граждан Грузии за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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