Рустамов: Банковский сектор Азербайджана чувствует себя достаточно хорошо

Ситуация в банковском секторе Азербайджана устойчивая, банки преодолели негативные последствия, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава Центробанка Эльман Рустамов.
«Динамика показывает, что банковская среда здоровая, она хорошо вышла (из пандемии – ИФ). В основном, ситуацию в секторе портили те банки, которых мы удалили из системы, их показатели (4 банка, чья лицензия была отозвана весной 2020 года – ИФ). В целом, остальная часть банковской системы была в нормальном состоянии», - сказал Рустамов журналистам в среду.
По его словам, в настоящее время адекватность капитала по банковской системе Азербайджана в 2 раза превышает нормативные требования Центробанка.
Рустамов подчеркнул, что, учитывая текущую ситуацию, ЦБА постепенно отказался от некоторых мер поддержки банковского сектора. «Оставили только те смягчения, которые сегодня играют роль, чтобы держать ситуацию под контролем. В целом, динамика положительная, банковский сектор растет: как бизнес-кредитование, ипотечное, так и потребительское. Это показывает, что банковский сектор чувствует себя достаточно хорошо», - добавил глава ЦБА.
Как сообщалось ранее, суммарные активы банковской системы Азербайджана за 8 месяцев 2021 года увеличились на 4,3%, кредитный портфель – на 7,4%, суммарная чистая прибыль – на 4%.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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