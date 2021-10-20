Валютные резервы Азербайджана с начала 2021г выросли более чем на $2 млрд - Рустамов

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов ожидает хороших показателей по счету текущих операций платежного баланса по итогам 2021 года.

«По итогам первого полугодия профицит счета текущих операций составил 8% ВВП. На показатели платежного баланса, в основном влияет, фактор нефти. Но, как вы видите, цены на нефть растут. Поэтому мы ожидаем очень хорошие результаты», - сказал Рустамов журналистам в среду, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять каким может быть профицит счета текущих операций.

Рустамов добавил, что с начала года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем на $2 млрд. «Я думаю, что этот тренд будет продолжаться до конца года», - добавил он.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2021 года составил $1 млрд 878,4 млн и в 3,1 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в первом полугодии 2021 года составил $4,6 млрд (рост на 40,7%), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $2,7 млрд (рост на 1,8%).

Средняя цена на нефть в январе-июне 2021 года составила $57,7 за баррель против $41,8 годом ранее.

Рустамов ранее заявлял, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021 году превысит $3 млрд при средней цене на нефть на уровне $65 за баррель.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год. Дефицит был обусловлен более низкой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее) и сокращением объема экспорта в рамках сделки ОПЕК+.

Х.Насирзаде, А.Азизов