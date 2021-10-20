Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9803 RUR   0.024 GBR   2.348 TRY   0.1828

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 20.10.2021 13:49

Валютные резервы Азербайджана с начала 2021г выросли более чем на $2 млрд - Рустамов

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов ожидает хороших показателей по счету текущих операций платежного баланса по итогам 2021 года.

«По итогам первого полугодия профицит счета текущих операций составил 8% ВВП. На показатели платежного баланса, в основном влияет, фактор нефти. Но, как вы видите, цены на нефть растут. Поэтому мы ожидаем очень хорошие результаты», - сказал Рустамов журналистам в среду, отвечая на вопрос «Интерфакс-Азербайджан».

При этом он не стал уточнять каким может быть профицит счета текущих операций.

Рустамов добавил, что с начала года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли более чем на $2 млрд. «Я думаю, что этот тренд будет продолжаться до конца года», - добавил он.

Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ое полугодие 2021 года составил $1 млрд 878,4 млн и в 3,1 раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в первом полугодии 2021 года составил $4,6 млрд (рост на 40,7%), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $2,7 млрд (рост на 1,8%).

Средняя цена на нефть в январе-июне 2021 года составила $57,7 за баррель против $41,8 годом ранее.

Рустамов ранее заявлял, что профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021 году превысит $3 млрд при средней цене на нефть на уровне $65 за баррель.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год. Дефицит был обусловлен более низкой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее) и сокращением объема экспорта в рамках сделки ОПЕК+.

Х.Насирзаде, А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ОЖИДАНИЯ


Похожие новости


Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I полугодии увеличился в 3,1 раза – ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2021г превысит $3 млрд при средней цене на нефть в $65/бар – глава ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале сократился на 2,5% – ЦБ Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2020г составил около $228 млн - ЦБ Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2021г составит 0,2% ВВП Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в январе-сентябре превысил $208 млн – ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]