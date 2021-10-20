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СНГ 20.10.2021 13:57

Путин пока не прошел ревакцинацию от COVID-19, все зависит от рекомендаций врачей - Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что сообщим, когда он это сделает", - сказал Песков журналистам в среду, отметив, что все зависит от рекомендаций врачей.

Пресс-секретарь отметил, что сам тоже не сделал прививку, так как имеет высокий уровень антител.

"Очень высокий уровень антител сохраняется. Собственно, прививка делается, чтобы получить антитела. Он (уровень) пока слишком высокий, чтобы делать прививку. Жду, когда опустится", - добавил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]