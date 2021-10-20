Литва и Польша соединили свои газопроводы

В ходе прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей сварен "золотой шов", соединяющий системы передачи газа двух стран.

При реализации проекта в Литве было выполнено 95% строительных работ, сообщает литовская компания Amber Grid.

Предстоит завершить работы по оборудованию и проверке трубопровода. В следующем году газ начнет циркулировать между странами.

22 октября министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский посетят газопровод на литовско-польской границе.

Общая протяженность трубы составляет 508 км. Из них 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.