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ТЭК 20.10.2021 14:22

Литва и Польша соединили свои газопроводы

В ходе прокладки магистрального газопровода (GIPL) между Литвой и Польшей сварен "золотой шов", соединяющий системы передачи газа двух стран.

При реализации проекта в Литве было выполнено 95% строительных работ, сообщает литовская компания Amber Grid.

Предстоит завершить работы по оборудованию и проверке трубопровода. В следующем году газ начнет циркулировать между странами.

22 октября министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис и уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский посетят газопровод на литовско-польской границе.

Общая протяженность трубы составляет 508 км. Из них 165 км проложено на территории Литвы, а в Польше газопровод будет протяженностью 343 км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛИТВА, ПОЛЬША, ГАЗОПРОВОД, СОЕДИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]