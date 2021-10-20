Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для очистки мин – Байрамов

Азербайджан и Хорватия начинают сотрудничество в сфере разминирования.

«Азербайджан заказал соответствующее миноочистительное оборудование, оно доставляется из Хорватии», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в среду в Баку по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Рагманом.

Коснувшись азербайджано-хорватского сотрудничества, Байрамов отметил, что представители ведущих хорватских компаний примут участие в бизнес-форуме. «Хорватия входит в топ-10 стран, осуществляющих торговое сотрудничество с Азербайджаном. Взаимные визиты на высоком уровне укрепляют наши отношения. Межпарламентские отношения также играют важную роль в развитие связей между Баку и Загребом», - заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов также обратил внимание на тот факт, что между Азербайджаном и Хорватией действуют 25 соглашений и протоколов, 7 документом находятся на стадии рассмотрения.

«Состоялись дискуссии о новой динамике совместной работы в сфере туризма после пандемии COVID-19», - добавил он.

Э.Шафиев