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Внешняя политика 20.10.2021 14:33

Азербайджан закупил у Хорватии оборудование для очистки мин – Байрамов

Азербайджан и Хорватия начинают сотрудничество в сфере разминирования.

«Азербайджан заказал соответствующее миноочистительное оборудование, оно доставляется из Хорватии», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в среду в Баку по итогам переговоров со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Рагманом.

Коснувшись азербайджано-хорватского сотрудничества, Байрамов отметил, что представители ведущих хорватских компаний примут участие в бизнес-форуме. «Хорватия входит в топ-10 стран, осуществляющих торговое сотрудничество с Азербайджаном. Взаимные визиты на высоком уровне укрепляют наши отношения. Межпарламентские отношения также играют важную роль в развитие связей между Баку и Загребом», - заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов также обратил внимание на тот факт, что между Азербайджаном и Хорватией действуют 25 соглашений и протоколов, 7 документом находятся на стадии рассмотрения.

«Состоялись дискуссии о новой динамике совместной работы в сфере туризма после пандемии COVID-19», - добавил он.

Э.Шафиев

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Тэги: МИД, ХОРВАТИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]