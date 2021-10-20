Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9803 RUR   0.024 GBR   2.348 TRY   0.1828

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.10.2021 18:04

Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Королева Великобритании Елизавета II в среду отменила запланированную поездку в Северную Ирландию, так как врачи посоветовали ей отдых, сообщается в заявлении Букингемского дворца.

"Ее Величество в хорошем расположении духа и расстроена тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была принять участие в ряде мероприятий сегодня и завтра", - говорится в заявлении. Отмечается, что королева с нетерпением ожидает момента, когда все же сможет посетить Северную Ирландию.

Британские СМИ отмечают, что решение об отмене поездки было принято спустя несколько дней после того, как Елизавета II была замечена с тростью во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона.

Вечером во вторник королева провела глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке.

95-летняя королева в следующем году должна будет отметить платиновый юбилей правления - 70 лет на престоле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, КОРОЛЕВА, ВИЗИТ, ОТМЕНА


Похожие новости


Королева Елизавета II отмечает 95-летие в трауре по супругу Елизавета II рассказала, что вакцинация от COVID-19 прошла очень быстро и безболезненно Елизавета II с супругом отмечают Рождество отдельно от всей остальной королевской семьи Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди Супругу Елизаветы II исполнилось 99 лет Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]