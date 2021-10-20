Елизавета II по совету врачей отменила визит в Северную Ирландию

Королева Великобритании Елизавета II в среду отменила запланированную поездку в Северную Ирландию, так как врачи посоветовали ей отдых, сообщается в заявлении Букингемского дворца.
"Ее Величество в хорошем расположении духа и расстроена тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была принять участие в ряде мероприятий сегодня и завтра", - говорится в заявлении. Отмечается, что королева с нетерпением ожидает момента, когда все же сможет посетить Северную Ирландию.
Британские СМИ отмечают, что решение об отмене поездки было принято спустя несколько дней после того, как Елизавета II была замечена с тростью во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона.
Вечером во вторник королева провела глобальный инвестиционный саммит в Виндзорском замке.
95-летняя королева в следующем году должна будет отметить платиновый юбилей правления - 70 лет на престоле.
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