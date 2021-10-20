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Дальнее зарубежье 20.10.2021 17:45

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман покинет свой пост в конце года

Президент Бундесбанка Йенс Вайдман покинет свой пост в конце 2021 года, на пять лет раньше срока.

Как говорится в сообщении Бундесбанка, решение об отставке принято Вайдманом по личным причинам.

"Я пришел к заключению, что более чем 10 лет службы - хороший срок, чтобы открыть новую страницу - для Бундесбанка и для меня лично", - заявил Вайдман в обращении к сотрудникам германского ЦБ.

Вайдман, занимающий пост главы Бундесбанка с мая 2011 года и входящий в состав совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ), активно критиковал политику количественного смягчения в еврозоне.

Он считался одним из основных кандидатов на пост президента ЕЦБ в 2019 году, когда в отставку ушел Марио Драги, но эту должность впоследствии заняла Кристин Лагард.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСБАНК, ГЛАВА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]