Совет Россия-НАТО остается для ФРГ важной платформой для диалога - МИД Германии

Совет Россия-НАТО остается для ФРГ важной платформой для диалога, Германия выступает за скорый созыв такой встречи, заявил официальный представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Для нас совет Россия-НАТО является и остается важной диалоговой платформой, мы выступаем за новую встречу в этом формате, наше предложение известно уже давно", - сказал Бургер журналистам в Берлине в среду. По его словам, Германия будет использовать "двусторонние разговоры" для возможности проведения "скорой встречи".

По его словам, НАТО "как и прежде придерживается двойного подхода в отношении России".

"С одной стороны -укрепление собственных сил для обороны и защиты, с другой стороны - готовность к диалогу", - сказал он.