В США готовятся вакцинировать от COVID-19 около 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет

В США готовятся к реализации программы вакцинации против коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Регуляторы встретятся в течение следующих двух недель, чтобы взвесить преимущества вакцинации детей в этом возрасте. Ожидается, что одобрение использования вакцины должно будет появиться после встречи Центра по контролю и профилактике заболевания США, которая пройдет 2-3 ноября. За несколько часов да этого дозы вакцин, предназначенные для детей, будут отправлены поставщикам по всей стране, чтобы быть готовыми к применению через несколько дней.
В Белом доме заявили, что на данный момент страна обладает достаточным запасом вакцин Pfizer, чтобы вакцинировать примерно 28 млн детей. Сотни школьных и общественных клиник будут заниматься вакцинацией детей при поддержке и финансировании федерального правительства.
Ранее в США закупили 65 миллионов доз педиатрической вакцины Pfizer, которые, как ожидается, состоят из одной трети дозы для взрослых и подростков. Они будут поставляться в меньших упаковках, примерно по 100 доз в каждой, чтобы большее количество поставщиков могли их доставить.
Около 219 млн американцев в возрасте старше 12 лет получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. 190 млн жителей США вакцинированы двумя дозами компонента.
За весь период пандемии в США было выявлено почти 46 млн. случаев заражения COVID-19 и около 748 тыс. смертей от заболевания.
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