Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9803 RUR   0.024 GBR   2.348 TRY   0.1828

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.10.2021 20:27

В США готовятся вакцинировать от COVID-19 около 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет

В США готовятся к реализации программы вакцинации против коронавируса COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной Pfizer, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом.

Регуляторы встретятся в течение следующих двух недель, чтобы взвесить преимущества вакцинации детей в этом возрасте. Ожидается, что одобрение использования вакцины должно будет появиться после встречи Центра по контролю и профилактике заболевания США, которая пройдет 2-3 ноября. За несколько часов да этого дозы вакцин, предназначенные для детей, будут отправлены поставщикам по всей стране, чтобы быть готовыми к применению через несколько дней.

В Белом доме заявили, что на данный момент страна обладает достаточным запасом вакцин Pfizer, чтобы вакцинировать примерно 28 млн детей. Сотни школьных и общественных клиник будут заниматься вакцинацией детей при поддержке и финансировании федерального правительства.

Ранее в США закупили 65 миллионов доз педиатрической вакцины Pfizer, которые, как ожидается, состоят из одной трети дозы для взрослых и подростков. Они будут поставляться в меньших упаковках, примерно по 100 доз в каждой, чтобы большее количество поставщиков могли их доставить.

Около 219 млн американцев в возрасте старше 12 лет получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. 190 млн жителей США вакцинированы двумя дозами компонента.

За весь период пандемии в США было выявлено почти 46 млн. случаев заражения COVID-19 и около 748 тыс. смертей от заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, ДЕТИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Байден объявил требования вакцинации против COVID-19, которые затронут около 100 млн американцев Delta будет взимать ежемесячно по $200 с сотрудников, не сделавших прививку от COVID-19 Байден с супругой привьются третьей дозой вакцины от COVID-19 Нью-Йоркская фондовая биржа потребует от трейдеров вакцинироваться United Airlines потребует от всех сотрудников привиться от COVID-19 В США от COVID-19 вакцинировали половину населения страны - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]