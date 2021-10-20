Facebook планирует сменить название в рамках проекта по созданию метавселенной

Американская Facebook Inc. может вскоре провести ребрендинг.
Компания планирует сменить название на следующей неделе, сообщило издание The Verge. Таким образом, Facebook хочет больше ассоциироваться не с социальной сетью, а с так называемой "метавселенной".
Как ожидается, новое название компании будет представлено на ежегодной конференции Connect 28 октября или даже раньше.
О проекте по созданию "метавселенной", представляющей собой виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности, CEO и основатель Faсebook Марк Цукерберг объявил этим летом. В прошлом месяце компания сообщила о запланированных инвестициях в проект в размере $50 млн, отметив, что на его разработку может уйти около 10-15 лет.
В июле Цукерберг сказал The Verge, что через несколько лет компания будет восприниматься не как владелец соцсетей, а как создатель "метавселенной".
Ранее на этой неделе Facebook сообщила, что планирует нанять около 10 тыс. новых работников в Евросоюзе в течение следующих пяти лет для работы над проектом по созданию "метавселенной". Facebook наймет высококвалифицированных инженеров в странах, входящих в ЕС, преимущественно в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.
В компании отметили, что решение нанять новых сотрудников в ЕС отражает уверенность Faсebook в силе европейского технологического сектора и потенциала профессионалов региона.
Facebook, как ожидается, отчитается о результатах за третий квартал 25 октября.
Акции Facebook дорожают на 0,8% в ходе предварительных торгов в среду.
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