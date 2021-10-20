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Социум 20.10.2021 17:25

АЖД с 21 октября увеличит число электричек по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) вводит изменения в график движения поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Сумгайыт-Пиршаги-Баку, сообщает пресс-служба АЖД.

«Для устранения возникшей плотности пассажиров на Абшеронской кольцевой железной дороге, с 21 октября количество электричек, движущихся в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт будет увеличено с 12 до 16. В обратном направлении количество электричек увеличится с 13 до 17», - отмечается в информации.

По данным АЖД, в этой связи будут внесены изменения и во время движения поездов (https://ticket.ady.az/).

Н.Аббасова



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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЖД, РЕЙСЫ, ЭЛЕКТРИЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]