АЖД с 21 октября увеличит число электричек по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) вводит изменения в график движения поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт и Сумгайыт-Пиршаги-Баку, сообщает пресс-служба АЖД.
«Для устранения возникшей плотности пассажиров на Абшеронской кольцевой железной дороге, с 21 октября количество электричек, движущихся в направлении Баку-Пиршаги-Сумгайыт будет увеличено с 12 до 16. В обратном направлении количество электричек увеличится с 13 до 17», - отмечается в информации.
По данным АЖД, в этой связи будут внесены изменения и во время движения поездов (https://ticket.ady.az/).
Н.Аббасова
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