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Карабах 20.10.2021 17:32

Президент Алиев посещает Зангиланский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Зангиланский район, сообщает сайт главы государства.

В ходе визита, глава государства принял участие в церемониях открытия 110/35/10 кВ-ной подстанции «Зангилан» и в закладке фундамента цифровой подстанции ОАО «Азеришыг».

Кроме этого, президент Алиев также ознакомился с проделанной работой в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы, с ходом строительства международного аэропорта «Зангилан», а также с условиями, созданными в военной части Государственной пограничной службы.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]