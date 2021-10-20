Президент Алиев посещает Зангиланский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Зангиланский район, сообщает сайт главы государства.

В ходе визита, глава государства принял участие в церемониях открытия 110/35/10 кВ-ной подстанции «Зангилан» и в закладке фундамента цифровой подстанции ОАО «Азеришыг».

Кроме этого, президент Алиев также ознакомился с проделанной работой в рамках проекта «Умное село» в селе Агалы, с ходом строительства международного аэропорта «Зангилан», а также с условиями, созданными в военной части Государственной пограничной службы.

Б.Рустамбеков