Саакашвили предъявляют обвинение в незаконном пересечении грузинской границы

В эти часы прокуратура Грузии в Руставской тюрьме предъявляет обвинение в незаконном пересечении грузинской границы бывшему президенту Михаилу Саакашвили.
Как сообщил журналистам до входа в Руставскую тюрьму прокурор Леван Вепхвадзе, для предъявления этого обвинения есть много материалов. По этому делу задержаны четверо граждан Грузии, помогавшие Саакашвили.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.
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