Президент Алиев выделил 500 тыс. манатов на разработку генплана города Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке генплана города Зангилан (Восточно-Зангезурский экономический район).

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Госкомитету по градостроительству и архитектуре первоначально на эти цели выделено 500 тыс. манатов.

Финансирование подготовки генплана будет осуществляться из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий.

Э.Шафиев