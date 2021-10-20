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Карабах 20.10.2021 17:56

Президент Алиев выделил 500 тыс. манатов на разработку генплана города Зангилан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке генплана города Зангилан (Восточно-Зангезурский экономический район).

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Госкомитету по градостроительству и архитектуре первоначально на эти цели выделено 500 тыс. манатов.

Финансирование подготовки генплана будет осуществляться из средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, ЗАНГИЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]