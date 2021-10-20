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Внешняя политика 20.10.2021 18:19

США готовы оказать поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

«В ходе разговора Байрамов довел до сведения Донфрид позицию Баку по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе принципов международного права. В свою очередь, Донфрид подчеркнула важность нормализации отношений между двумя странами. В этом контексте США готовы оказать поддержку», - отмечается в информации.

Стороны обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между двумя странами и подчеркнули важность развития отношений по ряду направлений.

«В ходе телефонного разговора также обсуждалась текущая ситуация на Южном Кавказе. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, США, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]