Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении Государственного природного заповедника Баситчай в Зангиланском районе.

Согласно распоряжению, территория заповедника составит 107 га.

Кабмину страны поручено в четырехмесячный срок определить и утвердить устав заповедника, санитарно-защитную зону, а также необходимые меры по охране, продвижению и материально-техническому обеспечению.

Кроме того, министерству экологии и природных ресурсов поручено провести инвентаризацию природных объектов, расположенных на территории заповедника и представить информацию в Минэкономики в течение одного месяца после завершения работ.

Вместе с тем, министерству экологии поручено оценить экологическую ситуацию на территории заповедника с привлечением иностранных и местных экспертов и в течение одного месяца после завершения работ представить свои предложения в Кабмин.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Х.Насирзаде