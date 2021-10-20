Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении Государственного природного заповедника Баситчай в Зангиланском районе.
Согласно распоряжению, территория заповедника составит 107 га.
Кабмину страны поручено в четырехмесячный срок определить и утвердить устав заповедника, санитарно-защитную зону, а также необходимые меры по охране, продвижению и материально-техническому обеспечению.
Кроме того, министерству экологии и природных ресурсов поручено провести инвентаризацию природных объектов, расположенных на территории заповедника и представить информацию в Минэкономики в течение одного месяца после завершения работ.
Вместе с тем, министерству экологии поручено оценить экологическую ситуацию на территории заповедника с привлечением иностранных и местных экспертов и в течение одного месяца после завершения работ представить свои предложения в Кабмин.
Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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