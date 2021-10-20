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20.10.2021 18:40

Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о восстановлении Государственного природного заповедника Баситчай в Зангиланском районе.

Согласно распоряжению, территория заповедника составит 107 га.

Кабмину страны поручено в четырехмесячный срок определить и утвердить устав заповедника, санитарно-защитную зону, а также необходимые меры по охране, продвижению и материально-техническому обеспечению.

Кроме того, министерству экологии и природных ресурсов поручено провести инвентаризацию природных объектов, расположенных на территории заповедника и представить информацию в Минэкономики в течение одного месяца после завершения работ.

Вместе с тем, министерству экологии поручено оценить экологическую ситуацию на территории заповедника с привлечением иностранных и местных экспертов и в течение одного месяца после завершения работ представить свои предложения в Кабмин.

Текст распоряжения опубликован в среду на сайте главы государства.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ЗАПОВЕДНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]