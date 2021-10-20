Китай увеличил потребление электроэнергии в сентябре на 6,8%

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в сентябре увеличилось на 6,8% - до 694,7 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

В том числе спрос на электричество со стороны населения вырос на 3,7%.

За три квартала текущего года потребление электроэнергии в стране подскочило на 12,9% относительно аналогичного периода годом ранее и составило 6,17 трлн кВт.ч, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2020 года спрос на электричество в стране повысился на 3,1% - до 7,5 трлн кВт.ч.