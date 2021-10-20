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ТЭК 20.10.2021 21:15

Китай увеличил потребление электроэнергии в сентябре на 6,8%

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в сентябре увеличилось на 6,8% - до 694,7 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики.

В том числе спрос на электричество со стороны населения вырос на 3,7%.

За три квартала текущего года потребление электроэнергии в стране подскочило на 12,9% относительно аналогичного периода годом ранее и составило 6,17 трлн кВт.ч, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2020 года спрос на электричество в стране повысился на 3,1% - до 7,5 трлн кВт.ч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, СПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]