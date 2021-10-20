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ТЭК 20.10.2021 19:51

Министр энергетики Саудовской Аравии: впервые роль ОПЕК+ в увеличении нефтедобычи ограничена

Впервые в истории роль ОПЕК+ ограничена в принятии возможного решения об увеличении нефтедобычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе CERA Week India Energy Forum.

Отвечая на вопрос модератора, готова ли ОПЕК+ нарастить добычу, как призывают некоторые страны, чтобы снизить цены на нефть, министр заметил: "Мы всегда были источником стабильности для нефтяного рынка, энергетической безопасности". По его словам, участники ОПЕК+ сейчас спрашивают себя, "что может быть дополнительным вкладом, чтобы смягчить ситуацию".

"И, к сожалению, впервые мы видим нашу роль существенно ограниченной. Почему? Потому что вопрос не в доступности нефти. Даже если мы сделаем ее доступной - тонны и тонны (..) какие НПЗ ее переработают? Нужна ли вам нефть, или вам нужен, например, газ?" - спросил министр.

По оценке принца, от 400 до 600 тыс. б/с дополнительной нефти может понадобиться в случае серьезных холодов и высоких цен на газ, чтобы переключиться с использования газа на нефть. По его словам, рынок находится в ожидании, что зима будет холодной, отметив, что не всегда можно доверять метеорологам, а на панике, вызванной этими ожиданиями, кто-то делает большие деньги.

Впрочем, подчеркнул министр, даже несмотря на панику запасы бензина и газа все еще очень низкие, и есть узкие места в инфраструктуре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]