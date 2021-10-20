Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме

В Грузии заботятся о правах и здоровье заключенных, врачи следят за самочувствием экс-президента Михаила Саакашкили, однако ни у одного арестанта не будет привилегий, заявил премьер республики Ираклий Гарибашвили.
"Государство заботится, чтобы права и здоровье всех заключенных были защищены, в том числе, Саакашвили. Факты голодовки были в тюрьмах, и врачи всегда следили за состоянием здоровья голодающих заключенных. Точно так же врачи следят за здоровьем Саакашвили. Ни у одного заключенного не будет никаких привилегий", - сказал Гарибашвили в среду журналистам, добавив, что его не интересует объявленная Саакашвили голодовка.
"Человек, который был президентом должен соблюдать закон. Если бы у него было хоть немного мужества, он приехал бы в страну открыто, по-мужски", - сказал Гарибашвили.
Он также сообщил, что прокуратура Грузии предъявила Саакашвили новое обвинение в незаконном пересечении границы. "Он (Саакашвили) заявлял и заявляет, что якобы жертвуя собой, прибыл в Грузию, но реально он прокрался в страну тайно, по-воровски, и это сделал человек, который был президентом девять лет", - посетовал премьер.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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