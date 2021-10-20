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Карабах 20.10.2021 20:04

Президент Алиев анонсировал скорое переселение зангиланцев в Зангилан

Президент Азербайджана прокомментировал сроки возвращения зангиланцев в Зангилан.

«Первый проект «умного села» на освобожденных землях реализуется в Зангиланском районе. Некоторые здания готовы, и мы постараемся начать переселение зангиланцев в Зангилан в начале следующего года, а может быть, в этом году», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью района.

Он также отметил, что в настоящее время готовится генеральный план города Зангилан. «Тендер выиграла иностранная компания, и я думаю, что генплан будет представлен в ближайшие месяцы», - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]