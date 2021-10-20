Президент Алиев анонсировал скорое переселение зангиланцев в Зангилан

Президент Азербайджана прокомментировал сроки возвращения зангиланцев в Зангилан.

«Первый проект «умного села» на освобожденных землях реализуется в Зангиланском районе. Некоторые здания готовы, и мы постараемся начать переселение зангиланцев в Зангилан в начале следующего года, а может быть, в этом году», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью района.

Он также отметил, что в настоящее время готовится генеральный план города Зангилан. «Тендер выиграла иностранная компания, и я думаю, что генплан будет представлен в ближайшие месяцы», - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде