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Карабах 20.10.2021 20:30

Зангилан станет транспортно-логистическим центром Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана заявил, что Зангилан в скором времени станет транспортно-логистическим центром страны.

«В советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь здесь будет построен международный аэропорт, а Зангилан станет транспортным и логистическим центром нашей страны», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью района.

Он также отметил, что в настоящее время в Зангилане строится железная дорога, а также автомобильная дорога Горадиз-Агбанд. «Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся того, чего хотим», - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]