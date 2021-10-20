Зангилан станет транспортно-логистическим центром Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана заявил, что Зангилан в скором времени станет транспортно-логистическим центром страны.

«В советское время в Зангилане не было аэропорта. Но теперь здесь будет построен международный аэропорт, а Зангилан станет транспортным и логистическим центром нашей страны», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью района.

Он также отметил, что в настоящее время в Зангилане строится железная дорога, а также автомобильная дорога Горадиз-Агбанд. «Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся того, чего хотим», - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде