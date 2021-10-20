Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9803 RUR   0.024 GBR   2.348 TRY   0.1828

Цена на нефть

19.10 $/bbl   WTI 82.96 0.52 Brent 85.08 0.75

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 20.10.2021 20:58

Баку начал процесс судебных разбирательств с иностранными компаниями, незаконно работавшими в Зангилане - Алиев

Президент Азербайджана заявил, что уже дан старт судебного процесса против иностранных компаний, которые вели незаконную работу в Зангилане в годы оккупации.

«Золотое месторождение “Вежнали” незаконно эксплуатировалось армянами совместно с иностранными компаниями. Мы начали процесс судебного разбирательства с этими иностранными компаниями», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью Зангиланского района.

Он также отметил, что в настоящее время одной из главных задач также является очистка рек от интенсивного загрязнения.

«Охчучай - зона стихийного бедствия. Проведенные там анализы показывают, что количество токсичных веществ может быть в 10-20 раз больше нормы. Мы очистим эти реки, и здесь будет развиваться горнодобывающая промышленность», - подчеркнул президент.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАНГИЛАН, СУД


Похожие новости


Зангилан станет транспортно-логистическим центром Азербайджана - Алиев Президент Алиев анонсировал скорое переселение зангиланцев в Зангилан Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе Президент Алиев выделил 500 тыс. манатов на разработку генплана города Зангилан Президент Алиев посещает Зангиланский район Алиев: Западный Зангезур - это историческая земля Азербайджана и через него пройдет Зангезурский коридор

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]