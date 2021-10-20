Баку начал процесс судебных разбирательств с иностранными компаниями, незаконно работавшими в Зангилане - Алиев

Президент Азербайджана заявил, что уже дан старт судебного процесса против иностранных компаний, которые вели незаконную работу в Зангилане в годы оккупации.
«Золотое месторождение “Вежнали” незаконно эксплуатировалось армянами совместно с иностранными компаниями. Мы начали процесс судебного разбирательства с этими иностранными компаниями», - сказал Алиев в среду на встрече с общественностью Зангиланского района.
Он также отметил, что в настоящее время одной из главных задач также является очистка рек от интенсивного загрязнения.
«Охчучай - зона стихийного бедствия. Проведенные там анализы показывают, что количество токсичных веществ может быть в 10-20 раз больше нормы. Мы очистим эти реки, и здесь будет развиваться горнодобывающая промышленность», - подчеркнул президент.
Х.Насирзаде
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